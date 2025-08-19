GRABADO el 19-08-2025

Pastor Chiribaya CONQUISTA a todos en el Congreso Perro peruano será Patrimonio Cultural

TODOS LO APLAUDIERON En una votación unánime (93 votos a favor), el Pleno del Congreso aprobó declarar de interés nacional al perro pastor Chiribaya una raza canina ancestral del sur del Perú como patrimonio cultural y natural de la nación. La propuesta busca proteger, investigar y promover esta raza histórica, valorada por su legado arqueológico, biológico, genético y cultural



Durante la sesión, un ejemplar fue reconocido por su presencia en el hemiciclo, donde los congresistas presentes lo aplaudieron efusivamente. Este reconocimiento nacional se suma al aval internacional otorgado el pasado 28 de marzo por la Federación Canina Americana, que validó al pastor Chiribaya como raza peruana originaria. Además, su historia ha sido respaldada por hallazgos arqueológicos: 42 momias de estos perros fueron encontradas junto a humanos de la cultura Chiribaya, lo que refleja su importancia social y el trato especial que recibían tras la muerte



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

pastorchiribaya orgulloperuano peru congresopleno noticiascongreso culturaperu

Desde El Búho pe

BETSSY CHÁVEZ SE DESPIDE: dispuesta a MORIR DE HAMBRE antes que soportar tortura del INPE.

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ.

Sin sorpresas: TC blindó a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha.

Cusco: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto.

¿NO HAY ALGO MEJOR? Acuña armaría su LISTA con Elio Riera para diputado y Santivañez al Senado.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez favorece a minera Chinalco y ordena desalojo de familias.

Pastor Chiribaya CONQUISTA a todos en el Congreso Perro peruano será Patrimonio Cultural.

¡REGIONES EN ALERTA! Fuertes vientos y frío intenso: así golpea la DANA Oriana en las regiones.

SE LE QUEBRÓ LA VOZ Toledo suplicó a jueces ser llevado a una clínica, preocupado por "sangrados".

La Libertad: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto.

Junín: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad.

Anuncian amnistía para autores de masacres en Juliaca y Ayacucho Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes.

PASÓ EN EL PERÚ: Waldemar Cerrón benefició a su pareja en universidad y Cusco contra impunidad.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.