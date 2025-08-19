GRABADO el 19-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Juez favorece a minera Chinalco y ordena desalojo de familias

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 19 agosto 2025



CUSCO: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto ferroviario

JUNÍN: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha

LORETO: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria

AYACUCHO: Municipalidad de Huamanga perdería control del Terminal Libertadores de América

LAMBAYEQUE: Robo de medidores de agua genera inundación de calles

AREQUIPA: Ciudadano venezolano recibió 7 disparos y logra sobrevivir en Cayma



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ.

Sin sorpresas: TC blindó a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha.

Cusco: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto.

¿NO HAY ALGO MEJOR? Acuña armaría su LISTA con Elio Riera para diputado y Santivañez al Senado.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez favorece a minera Chinalco y ordena desalojo de familias.

Pastor Chiribaya CONQUISTA a todos en el Congreso Perro peruano será Patrimonio Cultural.

DESATÓ ALARMA Fuertes vientos y frío intenso: así golpea la DANA Oriana en las regiones.

SE LE QUEBRÓ LA VOZ Toledo suplicó a jueces ser llevado a una clínica, preocupado por "sangrados".

La Libertad: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto.

Junín: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad.

Anuncian amnistía para autores de masacres en Juliaca y Ayacucho Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes.

PASÓ EN EL PERÚ: Waldemar Cerrón benefició a su pareja en universidad y Cusco contra impunidad.

"SI PODEMOS ROBAR" César Acuña vuelve a generar polémica mientras en Trujillo crece el miedo.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.