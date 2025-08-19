Perú reafirma soberanía sobre Santa Rosa y Chinería Primera Edición Noticias Perú
En sesión ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller y el ministro de Defensa explicaron las acciones del Ejecutivo frente a la reciente tensión con Colombia. Reafirmaron que los territorios de Santa Rosa y la isla Chinería se encuentran bajo soberanía peruana, conforme al tratado Salomón-Lozano de 1922. Además, destacaron que las Fuerzas Armadas están en constante preparación, mientras se mantiene el compromiso con el diálogo y la cooperación fronteriza.
LO ÚLTIMO en PrimeraEdición
Acerca de Primera Edición:
Veracidad, agilidad y carisma. Primera Edición es el primer contacto del público con la más variada información sobre política, actualidad, economía y mucho más.
Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
CUARTO PODER Criminalidad en Trujillo: habla el sobreviviente de atentado shorts.
CUARTO PODER Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva shorts.
Fusión 2025: sabores del mundo fuego Domingo al Día Perú.
Al colegio en la tarcera edad Domingo al Día Perú.
Madre e hija golpeadas por policías Domingo al Día Perú.
Comerciantes preocupados por modernización de La Parada Primera Edición Noticias Perú.
Policía fue ultimado por el peligroso Petares Domingo al Día Perú.
César Acuña justifica demora en entrega de motos policiales Primera Edición Noticias Perú.
Nueva propuesta de amnistía genera debate en el Congreso Primera Edición Noticias Perú.
¡Justicia para Stephany! Domingo al Día Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Mayor resguardo policial y militar en Santa Rosa shorts.
PRIMERA EDICIÓN DATUM: 96 desaprueba gestión de Boluarte shorts.
La misteriosa desaparición de Sheyla en EE.UU. Domingo al Día Perú.
