GRABADO el 19-08-2025

En sesión ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller y el ministro de Defensa explicaron las acciones del Ejecutivo frente a la reciente tensión con Colombia. Reafirmaron que los territorios de Santa Rosa y la isla Chinería se encuentran bajo soberanía peruana, conforme al tratado Salomón-Lozano de 1922. Además, destacaron que las Fuerzas Armadas están en constante preparación, mientras se mantiene el compromiso con el diálogo y la cooperación fronteriza.



Perú reafirma soberanía sobre Santa Rosa y Chinería

