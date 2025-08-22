GRABADO el 22-08-2025

Aprueban ley que permite proselitismo en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú

Congresistas respaldaron la ley que les permite realizar actividades políticas durante su semana de representación. Aseguran que, como figuras públicas y militantes, no pueden desligarse de sus posiciones ideológicas. La medida, que inicialmente fue rechazada, fue reconsiderada y aprobada por mayoría, generando críticas por su posible uso de recursos del Estado para fines partidarios.



