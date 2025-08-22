GRABADO el 22-08-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

Desde América Noticias

Agente municipal causa accidente con peatona en la vereda Edición Mediodía Noticias Perú.

Intervienen imprenta usada para crear dinero ilegal en Lima Primera Edición Noticias Perú.

Designación de Santiváñez genera críticas en el Congreso Primera Edición Noticias Perú.

Shakira se lució en las playas de Los Cabos América Espectáculos (HOY).

Así se gozó en el Festival Internacional de la Salsa América Espectáculos (HOY).

Luz de Luna 4 presentó a su elenco en un gran concierto América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Luz de Luna 4" presentó a su elenco en un gran evento shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Lucecita ya será una adolescente en "Luz de Luna 4"? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hijo de Christian Yaipén debutará en "Luz de Luna" shorts.

Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II en medio de críticas Cuarto Poder Perú.

Juan José Santiváñez vuelve al Gabinete pese a investigaciones Cuarto Poder Perú.

DOMINGO AL DÍA Educación sin edad shorts.

DOMINGO AL DÍA Joven ingeniera fue ultimada shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Ministro rechaza nuevo retiro de fondos AFP Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

Agente municipal causa accidente con peatona en la vereda Edición Mediodía Noticias Perú

video

Intervienen imprenta usada para crear dinero ilegal en Lima Primera Edición Noticias Perú

video

Designación de Santiváñez genera críticas en el Congreso Primera Edición Noticias Perú

video

Shakira se lució en las playas de Los Cabos América Espectáculos (HOY)

video

Así se gozó en el Festival Internacional de la Salsa América Espectáculos (HOY)

video

Luz de Luna 4 presentó a su elenco en un gran concierto América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS "Luz de Luna 4" presentó a su elenco en un gran evento shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Lucecita ya será una adolescente en "Luz de Luna 4"? shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hijo de Christian Yaipén debutará en "Luz de Luna" shorts

video

Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II en medio de críticas Cuarto Poder Perú

video

Juan José Santiváñez vuelve al Gabinete pese a investigaciones Cuarto Poder Perú

video

DOMINGO AL DÍA Educación sin edad shorts

video

DOMINGO AL DÍA Joven ingeniera fue ultimada shorts

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Ministro rechaza nuevo retiro de fondos AFP Edición Mediodía Noticias Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 26 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo