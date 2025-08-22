Retiran propuesta de aumento salarial en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú
La Comisión de Constitución del Congreso decidió retirar la propuesta que buscaba aumentar el sueldo de los futuros senadores y diputados, tras las críticas recibidas por parte de la opinión pública. Arturo Alegría, presidente de dicha comisión, aseguró que no se trata de un retroceso, sino de una mejora al reglamento en evaluación. La propuesta había generado debate incluso dentro del propio Congreso.
Mediodía, Noticias Perú
