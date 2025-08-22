GRABADO el 22-08-2025

Retiran propuesta de aumento salarial en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú

La Comisión de Constitución del Congreso decidió retirar la propuesta que buscaba aumentar el sueldo de los futuros senadores y diputados, tras las críticas recibidas por parte de la opinión pública. Arturo Alegría, presidente de dicha comisión, aseguró que no se trata de un retroceso, sino de una mejora al reglamento en evaluación. La propuesta había generado debate incluso dentro del propio Congreso.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv

Acerca de Edición Mediodía:
Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Ministro rechaza nuevo retiro de fondos AFP Edición Mediodía Noticias Perú.

Aprueban ley que permite proselitismo en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.

Retiran propuesta de aumento salarial en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.

Derrame de petróleo afecta al río Rímac Edición Mediodía Noticias Perú.

PRIMERA EDICIÓN Vizcarra podría ser llevado al penal de Lurigancho shorts.

PRIMERA EDICIÓN Plantean aumento de sueldo para congresistas shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Chechito prefiere estar lejos de Leslie Shaw shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Protagonistas de "Luz de Luna" listos para reencontrarse con fans shorts.

Elenco de Luz de Luna 4 alista un encuentro con sus fans América Espectáculos (HOY).

Flor Polo se pronunció tras la sentencia contra Néstor Villanueva América Espectáculos (HOY).

Chechito respalda a Marisol tras la polémica con Leslie Shaw América Espectáculos (HOY).

Evidencia Oculta: La historia de Eyvi Ágreda: su trágico final y la captura de Carlos Hualpa. (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Deportista de 14 años víctima de la delincuencia shorts.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Ministro rechaza nuevo retiro de fondos AFP Edición Mediodía Noticias Perú

video

Aprueban ley que permite proselitismo en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú

video

Retiran propuesta de aumento salarial en el Congreso Edición Mediodía Noticias Perú

video

Derrame de petróleo afecta al río Rímac Edición Mediodía Noticias Perú

video

PRIMERA EDICIÓN Vizcarra podría ser llevado al penal de Lurigancho shorts

video

PRIMERA EDICIÓN Plantean aumento de sueldo para congresistas shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Chechito prefiere estar lejos de Leslie Shaw shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Protagonistas de "Luz de Luna" listos para reencontrarse con fans shorts

video

Elenco de Luz de Luna 4 alista un encuentro con sus fans América Espectáculos (HOY)

video

Flor Polo se pronunció tras la sentencia contra Néstor Villanueva América Espectáculos (HOY)

video

Chechito respalda a Marisol tras la polémica con Leslie Shaw América Espectáculos (HOY)

video

Evidencia Oculta: La historia de Eyvi Ágreda: su trágico final y la captura de Carlos Hualpa. (HOY)

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

DOMINGO AL DÍA Deportista de 14 años víctima de la delincuencia shorts

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 23 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo