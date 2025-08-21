GRABADO el 21-08-2025

Un adolescente de 14 años terminó con el pulmón perforado tras oponer resistencia al robo de su celular. El delincuente se dio a la fuga mientras la familia espera que el menor se recupere.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

