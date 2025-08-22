Evidencia Oculta: La historia de Eyvi Ágreda: su trágico final y la captura de Carlos Hualpa. (HOY)
Evidencia Oculta: La historia de Eyvi Ágreda: su trágico final y la captura de Carlos Hualpa.
¡UNA HISTORIA QUE NO DEBE OLVIDARSE!
Conoceremos quién fue Eyvi Ágreda, los sucesos que marcaron el final de su vida y la posterior detención de su agresor, Carlos Hualpa.
Capítulos:
00:00 ¿Quién fue Eyvi Ágreda?
02:30 Los sucesos del atentado
06:14 Detención de Carlos Hualpa
Acerca de Evidencia Oculta:
Los casos que marcaron al país no han terminado. ""Evidencia Oculta"" llega con una mirada renovada, nueva información y pistas nunca antes reveladas.
Conducido por Julio Chuquitaype
