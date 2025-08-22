GRABADO el 22-08-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Chechito prefiere estar lejos de Leslie Shaw shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Chechito prefiere estar lejos de Leslie Shaw shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

PRIMERA EDICIÓN Vizcarra podría ser llevado al penal de Lurigancho shorts.

PRIMERA EDICIÓN Plantean aumento de sueldo para congresistas shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Chechito prefiere estar lejos de Leslie Shaw shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Protagonistas de "Luz de Luna" listos para reencontrarse con fans shorts.

Elenco de Luz de Luna 4 alista un encuentro con sus fans América Espectáculos (HOY).

Flor Polo se pronunció tras la sentencia contra Néstor Villanueva América Espectáculos (HOY).

Chechito respalda a Marisol tras la polémica con Leslie Shaw América Espectáculos (HOY).

Evidencia Oculta: La historia de Eyvi Ágreda: su trágico final y la captura de Carlos Hualpa. (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Deportista de 14 años víctima de la delincuencia shorts.

DOMINGO AL DÍA Policía fue ultimado por el peligroso Petares shorts.

Debaten reforma para investigar al presidente en funciones Primera Edición Noticias Perú.

Liberan a topógrafos colombianos detenidos en Loreto Primera Edición Noticias Perú.

Vizcarra podría ser trasladado al penal de Lurigancho Primera Edición Noticias Perú.

Debaten aumento de sueldo para congresistas en Perú Primera Edición Noticias Perú.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.