GRABADO el 14-08-2025

Surco: inauguran 2200 cámaras con IA en busca de reducir el índice criminal en el distrito

En busca de reducir el índice criminal en Surco, el alcalde del distrito, Carlos Bruce, inauguró más de 2 mil cámaras de videovigilancia que contará con Inteligencia Artificial (IA), con el propósito de que pueda detectar con mayor rapidez los hechos delincuenciales.



Estamos inaugurando una nueva central de monitoreo en Surco. Es una central donde su función principal es el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana () Tenemos conectadas 2200 cámaras con IA que monitorean toda la ciudad, mencionó.



Además, el burgomaestre enfatizó que los aparatos tecnológicos no solo ayudarán a disminuir los números delincuenciales en su jurisdicción, sino que también, funciona como un mediador de la temperatura, especialmente del aire.



ANIMALES PODRÁN SER UBICADOS DE INMEDIATO



Carlos Bruce reveló que Surco es el primer distrito de Lima que cuenta con el monitoreo C4, el cual podrá ayudar al vecino ante cualquier emergencia, como la perdida de una mascota, que para encontrarla se desplegarán miembros del serenazgo.

Desde 24 Horas

