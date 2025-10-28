GRABADO el 28-10-2025

HURACÁN MELISSA EN VIVO: IMÁGENES EN VIVO de su llegada devastadora a JAMAICA Gestión

El huracán Melissa avanza este lunes por el Caribe tras alcanzar la categoría máxima con vientos de hasta casi 260 kilómetros por hora, señalaron meteorólogos, que instaron a los residentes de Jamaica y otras zonas a refugiarse de inmediato. Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido. noticiashoy breakingnews coberturaoceanica



noticiashoy breakingnews internacionales jamaica HuracánMelissa kingston inundaciones evacuaciones OleajePeligroso estadoemergencia Huracán



