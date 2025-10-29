GRABADO el 29-10-2025

CHAVISMO DA SEÑALES DE ESTAR VIVIENDO SU CRISIS FINAL RADAR24

Un plan de película, una traición que nunca ocurrió. La Agencia de Noticias AP reveló las conversaciones entre un agente federal de Estados Unidos y el piloto personal de Nicolás Maduro, el general Bigner Villegas, a quien intentaron convencer para entregar al mandatario venezolano en un país donde pudiera ser capturado por las fuerzas estadounidenses. La operación planeada en abril de 2024 incluía posibles destinos como República Dominicana, Puerto Rico o la base de Guantánamo.



Hoy en Radar 24 te contamos los detalles de la operación secreta, quién fue el agente Edwin López, cómo se estableció el contacto, y por qué el piloto se negó afirmando: Los venezolanos no somos traidores.



Además, analizamos el contexto geopolítico actual, con el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford y 13 buques de guerra en el Caribe, en una estrategia de presión militar y psicológica sobre el régimen chavista. ¿Qué consecuencias puede tener este intento fallido? ¿Se aproxima una fractura en las fuerzas armadas venezolanas? ¿Está Maduro cada vez más solo?



Descubre lo que dicen los analistas y expertos en seguridad, cómo reacciona el régimen de Caracas, y cuál es la lectura que hacen Estados Unidos y América Latina sobre este nuevo episodio de tensión diplomática.



