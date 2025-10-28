GRABADO el 28-10-2025

¿LA CIA ENVIÓ AGENTES A VENEZUELA PARA PREPARAR LA CAPTURA DE MADURO? radarclips

El régimen de Nicolás Maduro anunció la captura de presuntos mercenarios de la CIA, y el exagente del FBI César Paz explicó en una entrevista con Radar 24 qué significa un ataque de bandera falsa. Según Paz, si bien dicho término describe una operación diseñada para culpar a otro actor, su uso en este caso es erróneo, ya que las operaciones estadounidenses se rigen por marcos legales como el Título 50 del Código de EE.UU.



Paz detalló que las misiones de inteligencia de EE.UU. en el extranjero pueden ampararse bajo el marco del Título 50 recolección de información, operaciones tácticas y extracciones y que en ciertas circunstancias las fuerzas especiales reguladas por el Título 10 también podrían participar. Señaló que durante el gobierno de Trump se habría autorizado ese tipo de acciones en Venezuela, haciendo una analogía con la intervención en Panamá contra Manuel Noriega.



El exagente Paz también afirmó que el gobierno venezolano carece de legitimidad democrática y lo consideró una estructura criminal vinculada al narcotráfico, haciendo referencia a la acusación de 2023 de un gran jurado de EE.UU. contra Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros del cartel conocido como Cartel de los Soles. En este contexto recordó que los tiempos y despliegues militares de EE.UU. toman tiempo, pero señaló que el objetivo final sería restaurar la democracia y los derechos humanos en Venezuela.



Este video te brinda un análisis completo del concepto de bandera falsa, del marco legal de las operaciones estadounidenses en el extranjero, y de por qué el discurso venezolano podría formar parte de una estrategia de propaganda. Quédate con nosotros para entender cómo esa narrativa se inserta en una confrontación geopolítica mayor que involucra a Washington, Caracas y los mecanismos de inteligencia global.



ataque de bandera falsa Venezuela

operaciones de inteligencia EE.UU. en el extranjero

CIA mercenarios en Venezuela

Título 50 Código de EE.UU. operaciones exteriores

estructura criminal chavista narcotráfico

acusación gran jurado EE.UU. Maduro Cabello

intervención Estados Unidos Venezuela analogía Noriega



banderafalsa operacionesCIA inteligenciaEEUU Venezuela Maduro narcotráfico CarteldeLosSoles Títulо50 DerechosHumanos geopolítica



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

IMÁGENES DE LAS CALLES DE JAMAICA TRAS EL PASO DEL HURACÁN MELISSA Gestión.

CHAVISMO DA SEÑALES DE ESTAR VIVIENDO SU CRISIS FINAL RADAR24.

ZELENSKY DENUNCIA ATAQUE MASIVO DE 1200 DRONES DE RUSIA CONTRA UCRANIA Gestión.

MASACRE en BRASIL: ¿Qué es el Comando Vermelho y como fue el MEGAOPERATIVO en su contra? Gestión.

Noticias 29 de octubre: "MASACRE EN RÍO DE JANEIRO" Y MELISSA SIGUE ARRASANDO Noticiero.

TRUMP LAMENTA QUE NO LE PERMITAN POSTULAR A UN TERCER MANDATO EN LA PRESIDENCIA DE EE.UU. Gestión.

"EL PEDIDO DE REVOCAR LA NACIONALIDAD VENEZOLANA ES INCONSTITUCIONAL" radarclips.

IMÁGENES INÉDITAS del MEGAOPERATIVO en RÍO DE JANEIRO contra el COMANDO VERMELHO Gestión.

¿Por qué FRACASÓ el presunto INTENTO de SECUESTRO de EE.UU. a NICOLÁS MADURO? Gestión.

¿LA CIA ENVIÓ AGENTES A VENEZUELA PARA PREPARAR LA CAPTURA DE MADURO? radarclips.

Noticias 28 de octubre: EE.UU INTENTÓ SECUESTRAR A MADURO: VENEZUELA UNIDA CON RUSIA Noticiero.

¿COMO SON LAS EXTRACCIONES QUE HACE LA CIA EN PAÍSES EXTRANJEROS? Gestión.

¿Qué contempla la RATIFICACIÓN de la ALIANZA entre MADURO y PUTIN? Gestión.

¿Cuáles son las 3 RAZONES por las que el HURACÁN MELISSA sería el más devastador del año? Gestión.

HURACÁN MELISSA EN VIVO: IMÁGENES EN VIVO de su llegada devastadora a JAMAICA Gestión.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.