Noticias 29 de octubre: "MASACRE EN RÍO DE JANEIRO" Y MELISSA SIGUE ARRASANDO Noticiero
En Brasil, una operación policial derivó en un horror sin precedentes vecinos de Río de Janeiro trasladaron más de 60 cuerpos a una plaza para exigir respuestas, tras encontrarlos en una zona boscosa donde actuaron fuerzas de seguridad. Con las horas, la cifra de muertos subió a 132. Organizaciones de derechos humanos piden intervención internacional y denuncian la mayor masacre de la historia de Río.
El huracán Melissa, uno de los más poderosos registrados en el Atlántico, devastó Jamaica con vientos de hasta 295 km/h dejando destrucción total, cientos de miles de personas sin electricidad y hospitales dañados. Aunque bajó a categoría 3, avanza sobre Cuba con un riesgo aún extremo, lluvias torrenciales y evacuaciones masivas.
En Venezuela, la Fuerza Armada interceptó un avión que ingresó sin autorización al espacio aéreo cerca de Colombia. Fue obligado a aterrizar y quedó neutralizado como parte del plan militar contra vuelos ilegales considerados potencial amenaza.
Israel reactivó el alto al fuego en Gaza tras mortales ofensivas que dejaron más de 100 muertos, incluidos 46 niños, luego de acusar a Hamás de violar la tregua. El acuerdo mediado por EE.UU. enfrenta dudas y podría estar en riesgo de colapso.
Estados Unidos y Corea del Sur sellaron un acuerdo comercial millonario que reducirá aranceles y traerá una inversión surcoreana de más de 350 000 millones de dólares, reforzando una alianza clave en medio de la competencia global y la tensión con potencias rivales.
Masacre en Río: 132 muertos
Vecinos exigen intervención internacional
Melissa arrasa Jamaica y amenaza Cuba
Evacuaciones y daños catastróficos
Venezuela intercepta avión ilegal
FANB activa defensa aérea
Israel reafirma cese al fuego en Gaza
Más de 100 muertos en bombardeos
EE.UU. y Corea del Sur sellan acuerdo
Alianza económica y estratégica se fortalece
