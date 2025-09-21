GRABADO el 21-09-2025

El destino del Diablo: nueva información del audio de Panorama que involucra a Arana y Santiváñez

El interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, vinculado al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, fue trasladado el pasado 12 de agosto del penal El Milagro de Trujillo al penal de Cajamarca bajo un régimen cerrado especial. De acuerdo con Panorama, la medida se aplicó por faltas disciplinarias graves, aunque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) negó que el reo haya sufrido agresiones durante el proceso.

El jefe del INPE, Emilio Paredes, informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que a Marcelo Salirrosas se le incautaron tres objetos prohibidos al interior de su celda en el penal El Milagro de Trujillo: un USB, una radio y un cargador. El traslado, que sería un castigo, coincidió con la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos apenas once días después.

El Diablo (Marcelo Salirrosas) fue trasladado al penal de Cajamarca en estricta reserva, incluso para su familia. No hubo ningún comunicado oficial, pese a que Panorama ya había denunciado su caso. El Diablo (Marcelo Salirrosas) tuvo que enterarse por las noticias de que su exabogado regresaba al gabinete, esta vez como ministro de Justicia, sostuvo Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión.

EL DIABLO Y SUS GRESCAS

Pero la investigación de Karla Ramírez no solo confirma el traslado de Marcelo Salirrosas al penal de Cajamarca, sino que además revela otro dato no menor: Marcelo Salirrosas protagonizó grescas al interior de este centro penitenciario, donde se habría agarrado a golpes con otros internos, motivo por el cual enfrenta un proceso disciplinario. Se trata de una noticia que ha sido confirmada por fuentes de Karla Ramírez.


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

