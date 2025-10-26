GRABADO el 26-10-2025

Los alcaldes y alias Jorobado: la trilogía edil infiltrada por el capo de la organización criminal

Una investigación de Panorama reveló testimonios de una presunta red de corrupción y crimen organizado que se habría infiltrado en las municipalidades de Comas, Ancón y Carabayllo. Según audios, transcripciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos, el cabecilla criminal Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, habría financiado campañas políticas y mantenido vínculos directos con los alcaldes Ulises Villegas Rojas (Comas), Samuel Daza Taype (Ancón) y Pablo Mendoza Cueva (Carabayllo).



De acuerdo con la investigación, El Jorobado habría establecido un sistema de pagos ilegales y favores políticos para obtener beneficios en los distritos de Lima Norte. Los audios difundidos muestran que el criminal pedía informes y permisos municipales a cambio de apoyo económico. En una de las escuchas telefónicas, Lucano alardea de haber entregado su platita al médico, apodo con el que sus colaboradores se referían al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza.



La red, conocida como La Trilogía, habría permitido a Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, controlar actividades como conciertos, ferias y obras públicas, según detalla el reportaje. En Ancón, uno de sus operadores identificado como Loco Alan fue grabado ofreciendo garantizar la ejecución de un proyecto de agua y desagüe en la zona de Villas de Ancón, presuntamente en coordinación con funcionarios del municipio.



NIEGA VÍNCULOS CON JOROBADO



Tras la difusión del reportaje, el alcalde Samuel Daza se comunicó con el programa periodístico para negar supuestos vínculos con Adam Smith Lucano Cotrina. Aseguró que las obras de agua y saneamiento solo pueden ser convocadas por ley y que su municipalidad no tuvo participación en las contrataciones. Mientras tanto, el caso ya está en manos del Ministerio Público para determinar responsabilidad de los involucrados.

