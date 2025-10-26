GRABADO el 26-10-2025

El estilo Jerí obtiene 45.5 de aprobación: el presidente noctámbulo

El presidente José Jerí registra un 45.5 de aprobación, según la más reciente encuesta nacional de CIT Opinión Mercado, que lo perfila como un mandatario con una imagen de cercanía y acción directa. Su estilo comunicativo, marcado por la presencia constante en redes sociales y su participación en operativos nocturnos, ha contribuido a consolidar una percepción positiva en amplios sectores de la población.



De acuerdo con José Manuel Saavedra, director de CIT Opinión Mercado, la gestión de Jerí atraviesa una etapa inicial de luna de miel con la ciudadanía, impulsada por las primeras medidas en materia de seguridad, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao. Ha iniciado su gestión comunicando muchas ideas, mostrando cercanía y abordando problemas concretos que afectan a la gente, señaló el analista.



Sin embargo, Saavedra advirtió que los próximos 30 días serán determinantes para evaluar la sostenibilidad de este respaldo ciudadano. El nivel de aprobación dependerá de los resultados que logre en la lucha contra la delincuencia y la percepción de efectividad de sus acciones, sostuvo. La encuesta también revela que el 85.8 de los peruanos considera la inseguridad ciudadana como el principal problema del país, lo que explica el respaldo inicial a las políticas del Ejecutivo.



SITUACIÓN DEL GABINETE



En contraste, el gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez Miranda obtiene un 47 de desaprobación, atribuida principalmente al desconocimiento de su figura por parte de la ciudadanía. Los analistas coinciden en que el éxito o fracaso del actual Gobierno dependerá de su capacidad para convertir las medidas de emergencia en resultados tangibles que devuelvan tranquilidad a la población.





Desde Panorama

