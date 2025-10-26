GRABADO el 26-10-2025

A cinco días del estado de emergencia en Lima y Callao...

...la Policía y las Fuerzas Armadas mantienen operativos constantes contra la del1ncuencia. El Gobierno busca recuperar la seguridad y la confianza de la población.

SeguridadCiudadana Lima Callao PNP EstadoDeEmergencia PanamericanaTV panorama

Trump pone su mayor portaviones frente a Maduro: Estados Unidos y Venezuela apuntándose mutuamente.

Economía peruana bajo ataque: conozca a los padres de las leyes que destruirán su bolsillo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Roca Rey vuelve al lugar donde empezó.

El Congreso Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de pr1sión por el del1to de terror1smo....

La última brazada del afamado Johnny Bello: academia de Chacarilla versus alcalde Techito Bruce.

EE. UU. despliega el USS Gerald R. Ford, su portaaviones nuclear más moderno....

a DIRANDRO desmanteló la modalidad de "n4rco pitufeo"....

A cinco días del estado de emergencia en Lima y Callao....

Los alcaldes y alias Jorobado: la trilogía edil infiltrada por el capo de la organización criminal.

El congresista terrorista: pruebas y testimonios que llevaron a prisión a Guillermo Bermejo.

Los narco microondas del Vraem: extranjeros acopian cocaína en Lima para venderla a mafias.

El estilo Jerí obtiene 45.5 de aprobación: el presidente noctámbulo.

El estado de emergencia de José Jerí: Lima y Callao intentando vencer a la delincuencia.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 19 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

