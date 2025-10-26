GRABADO el 26-10-2025

El congresista terrorista: pruebas y testimonios que llevaron a prisión a Guillermo Bermejo

El Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión efectiva al congresista Guillermo Bermejo Rojas, de la bancada Voces del Pueblo Juntos por el Perú, tras hallarlo culpable del delito de afiliación a una organización terrorista. La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional concluyó que el parlamentario integró las filas de Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2009, periodo en el que fue identificado con el alias de camarada Che. Además, se le impuso una multa de 100 mil soles como reparación civil a favor del Estado.

La investigación que llevó a su condena se remonta al año 2006, cuando el entonces miembro de la Dircote, coronel Max Anhuamán, empezó a seguir el rastro de Bermejo por sus presuntos vínculos con remanentes senderistas del Vraem. De acuerdo con los testigos protegidos, el ahora sentenciado visitó en reiteradas ocasiones los campamentos terroristas de los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino, donde habría recibido adoctrinamiento y participado en reuniones de carácter político-militar.

Durante el juicio oral, los magistrados determinaron que Bermejo participó activamente en actividades ilegales organizadas por la facción armada del grupo subversivo, que en esa época se autodenominaba Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Las pruebas actuadas en juicio oral causan convicción en el tribunal de que el acusado perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso, señaló el juez Juan Carlos Santillán Tuesta al leer la sentencia, ordenando su internamiento en un penal del INPE.

BERMEJO APELÓ DECISIÓN

Tras conocerse el fallo, la defensa del parlamentario manifestó su desacuerdo con la resolución y anunció que presentará un recurso de apelación una vez recibida la notificación oficial por parte del Poder Judicial. En contraste, la Fiscalía se mostró conforme con la decisión, resaltando que se trata de un fallo histórico en la lucha contra el terrorismo. De confirmarse la sentencia, Guillermo Bermejo permanecerá en prisión hasta mayo de 2040.


