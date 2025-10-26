GRABADO el 26-10-2025

Los narco microondas del Vraem: extranjeros acopian cocaína en Lima para venderla a mafias

La lucha contra el narcotráfico en el país continúa revelando nuevos métodos del crimen organizado. En un operativo de inteligencia, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) intervinieron una agencia de encomiendas en Lima, donde incautaron dos microondas que contenían cocaína en paquetes tipo ladrillos. Según las primeras investigaciones, la droga habría sido acopiada en la capital tras salir del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), uno de los principales focos de producción cocalera del país.



El operativo, ejecutado tras un seguimiento de varias semanas, permitió la captura de Santos Delgado Saviño, alias Kovachi, un ciudadano dominicano señalado como pieza clave dentro de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El extranjero, que residía en el Perú desde hace siete años, fue intervenido en Lima Este junto a su esposa y otra persona, mientras transportaban cinco ladrillos de cocaína.



De acuerdo con el general Nilton Santos, jefe de la Dirandro, los paquetes decomisados serían muestras destinadas a compradores en Europa, con la finalidad de cerrar acuerdos para el envío de un cargamento mayor. Las pesquisas también indican que parte de la droga tenía como destino final la ciudad de Hampton, en Virginia, Estados Unidos, lo que demuestra el alcance transnacional de la red.



CONTINUARÁN OPERATIVOS



Las autoridades policiales señalaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la capital para desarticular los eslabones locales del narcotráfico. A pesar del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, las mafias continúan utilizando rutas y métodos ingeniosos para movilizar cocaína desde el Vraem hacia el extranjero, lo que mantiene en alerta a las fuerzas del orden.





Ingresa a http://ptv.pe/457019 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 26/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Trump pone su mayor portaviones frente a Maduro: Estados Unidos y Venezuela apuntándose mutuamente.

Economía peruana bajo ataque: conozca a los padres de las leyes que destruirán su bolsillo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 26 DE OCTUBRE DEL 2025.

La costa más bella de Europa en Panorama: torero peruano Roca Rey vuelve al lugar donde empezó.

El Congreso Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de pr1sión por el del1to de terror1smo....

La última brazada del afamado Johnny Bello: academia de Chacarilla versus alcalde Techito Bruce.

EE. UU. despliega el USS Gerald R. Ford, su portaaviones nuclear más moderno....

a DIRANDRO desmanteló la modalidad de "n4rco pitufeo"....

A cinco días del estado de emergencia en Lima y Callao....

Los alcaldes y alias Jorobado: la trilogía edil infiltrada por el capo de la organización criminal.

El congresista terrorista: pruebas y testimonios que llevaron a prisión a Guillermo Bermejo.

Los narco microondas del Vraem: extranjeros acopian cocaína en Lima para venderla a mafias.

El estilo Jerí obtiene 45.5 de aprobación: el presidente noctámbulo.

El estado de emergencia de José Jerí: Lima y Callao intentando vencer a la delincuencia.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 19 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.