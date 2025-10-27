GRABADO el 27-10-2025

Alcalde de SJL plantea ampliar funciones de los serenos para reforzar la seguridad

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, propuso otorgar mayores facultades a los serenos, como la identificación y verificación de requisitorias, para fortalecer la seguridad en el distrito. Además, pidió un control más riguroso de los penales, desde donde según denunció operan bandas extorsivas que afectan directamente a sus vecinos. Maldonado destacó también el respaldo del presidente José Jerí y la coordinación con autoridades locales para enfrentar la delincuencia.

inseguridadciudadana serenazgo penales







