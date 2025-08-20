TC suspende investigaciones a Boluarte hasta 2026 Edición Mediodía Noticias Perú
El Tribunal Constitucional dispuso que se suspendan las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el fin de su mandato. Esta decisión ha generado opiniones divididas entre constitucionalistas, algunos de los cuales consideran que protege la figura presidencial, mientras que otros temen que derive en impunidad. El fallo establece que los casos se retomarán cuando termine su gestión.
TC suspende investigaciones a Boluarte hasta 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.
