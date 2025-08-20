GRABADO el 20-08-2025

El Tribunal Constitucional dispuso que se suspendan las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el fin de su mandato. Esta decisión ha generado opiniones divididas entre constitucionalistas, algunos de los cuales consideran que protege la figura presidencial, mientras que otros temen que derive en impunidad. El fallo establece que los casos se retomarán cuando termine su gestión.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

