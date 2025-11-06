GRABADO el 06-11-2025

SE DESCONTROLARON Bronca entre congresistas por ley que busca reeleccion de rectores

SE DESCONTROLARON El proyecto de ley que buscaba permitir la reelección de rectores de universidades públicas, conocido como la Ley Jerí Ramón, regresó a la Comisión de Educación luego de un acalorado enfrentamiento entre congresistas. Todo comenzó cuando la parlamentaria de Renovación Popular, Noelia Herrera, cuestionó la capacidad académica de los presidentes de dicha comisión, lo que provocó airadas reacciones entre los legisladores. Pese a los pedidos para que retire sus declaraciones, Herrera se negó argumentando que no estaba mintiendo.



El debate, que se tornó caótico, evidenció la falta de consenso respecto a la iniciativa que permitiría que las autoridades universitarias puedan ser reelegidas de manera consecutiva, algo que actualmente está prohibido por ley. El proyecto ha sido impulsado bajo el argumento de garantizar la continuidad de la gestión y la experiencia, pero ha generado fuertes críticas desde diversos sectores académicos, que advierten que podría abrir la puerta al clientelismo y al control político dentro de las universidades públicas.



De acuerdo con el dictamen presentado, la propuesta buscaba modificar la Ley Universitaria para que los rectores, vicerrectores y decanos puedan postular nuevamente al cargo, siempre que cuenten con el respaldo de su comunidad universitaria. Sin embargo, tras la controversia y la falta de respaldo técnico, el Pleno decidió devolver el texto a comisión para su revisión.



En medio de los gritos y acusaciones cruzadas, el debate terminó por suspenderse. La llamada Ley Jerí Ramón causó molestia en otros congresistas porque la junta de Portavoces del Congreso acordó exonerar de debate e incluir en la agenda del Pleno.



