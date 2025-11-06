GRABADO el 06-11-2025

¡EL COLMO! Cae policía que habría usado sus días de franco para extorsionar a transportistas

¿POLICÍA O EXTORSIONADOR? Un nuevo caso de un agente policial implicado en actos delictivos genera indignación en Lima. Un efectivo en actividad de la PNP y su padre fueron detenidos tras ser acusados de presunta extorsión a transportistas. El policía habría aprovechado sus días de franco para cobrar cupos a las víctimas. El hecho ocurre en medio de constantes protestas de choferes y cobradores que denuncian el asedio de bandas criminales. En sus manifestaciones, también han cuestionado la corrupción dentro de la Policía Nacional, señalándola como una de las causas de la desconfianza hacia la institución.



