GRABADO el 16-10-2025

JNE resuelve vacancia de autoridades a nivel nacional

El Jurado Nacional de Elecciones resolvió la vacancia de seis autoridades, entre ellos, el alcalde de Chorrillos. Además, se atendió expedientes sobre infracciones a la ley electoral, entre ellos, el caso del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña.



