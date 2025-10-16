GRABADO el 16-10-2025

JNE resuelve vacancia de autoridades a nivel nacional

El Jurado Nacional de Elecciones resolvió la vacancia de seis autoridades, entre ellos, el alcalde de Chorrillos. Además, se atendió expedientes sobre infracciones a la ley electoral, entre ellos, el caso del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña.

EN VIVO JNE al Día Candidatos deben dejar discursos de violencia 17 de octubre de 2025.

ENVIVO JNE y Transparencia unen esfuerzos por elecciones íntegras y una ciudadanía informada.

Envivo Firma de convenio entre la Asociación Civil Transparencia y el JNE.

ENVIVO Elige2026.

Envivo Ceremonia de Cooperación Interinstitucional entre UNICEF y el JNE.

EN VIVO JNE al Día Vacancia de autoridades: JNE resuelve casos 16 de octubre de 2025.

JNE resuelve vacancia de autoridades a nivel nacional.

¿Congresistas pueden hacer campaña electoral? JNE responde .

Voto digital: JNE auditará solución desarrollada por la ONPE 15 de octubre de 2025.

EN VIVO JNE al Día Elecciones Generales: Lo que debe saber antes de votar 15 de octubre de 2025.

¿Primera vez votando en el 2026? Todo lo que debes saber.

JNE audita el voto digital rumbo a las Elecciones Generales 2026.

¿Votar por distintos partidos? Así funciona el voto cruzado en las EG2026 JNE te explica.

Faltas a la ley electoral: ¿Quiénes ven estos casos en cada localidad?.

PERÚ ELECTORAL: Transparencia rumbo a las Elecciones 2026.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

