GRABADO el 22-10-2025

EN VIVO JNE al Día ¿Se puede postular a Congreso y Presidencia a la vez? 21 de octubre de 2025

Hoy en JNEalDía: ¿Si un candidato presidencial no gana, entra directamente al Congreso?



Además, Faltan solo 10 días para que los partidos definan a sus candidatos en las elecciones primarias.



Y más:



00:00 Noticiero inicia

00:52 ¿Candidatos presidenciales que no ganan entrarán al Congreso?

02:12 ¿Quiénes pueden ser candidatos en las Elecciones Primarias?

03:31 Fecha límite para definir candidatos a Elecciones Primarias

05:08 37 organizaciones elegirán candidatos vía delegados

09.10 Tecnología en las elecciones: Eleccia, Alerta Electoral y Declara

10:55 Adultos mayores que votan por convicción

12:50 Candidatos jóvenes en Elecciones Municipales 2026

14:38 Datos clave de las Elecciones Generales 2026

18:44 Imágenes del Callao



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú EG2026 comiciosgenerales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones Generales 2026: ¿Por quiénes votaremos y cuántas autoridades serán elegidas?.

ENVIVO JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025.

ENVIVO JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025.

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización.

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026.

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial.

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?.

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular.

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular Entrevista a presidente del JNE.

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las próximas elecciones?.

ENVIVO Instituciones clave apuestan por el voto informado en elecciones 2026.

EN VIVO JNE al Día ¿Se puede postular a Congreso y Presidencia a la vez? 21 de octubre de 2025.

Elecciones 2026 Todo lo que debes saber.

¿Candidatos a la Presidencia pueden postular al Congreso? Así funciona la doble postulación.

Más de 10 000 candidatos en las Elecciones Generales 2026: ¿Qué compromisos deben asumir?.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.