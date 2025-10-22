GRABADO el 22-10-2025

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026

El Jurado Nacional de Elecciones y el Consorcio de Investigación Económica y Social firman convenio para promover el voto informado y emprender actividades que favorezcan un debate electoral alturado.



