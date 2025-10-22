GRABADO el 22-10-2025

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026

El Jurado Nacional de Elecciones y el Consorcio de Investigación Económica y Social firman convenio para promover el voto informado y emprender actividades que favorezcan un debate electoral alturado.

SÍGUENOS
Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru
Twitter / X: https://twitter.com/jneperu
Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru
Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru

JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú EG2026 comiciosgenerales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

ENVIVO JNE al Día Senadores: ¿Cuáles serán sus funciones? 22 de octubre del 2025.

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las elecciones 2026?.

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización.

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026.

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial.

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?.

ENVIVO Instituciones clave apuestan por el voto informado en elecciones 2026.

EN VIVO JNE al Día ¿Se puede postular a Congreso y Presidencia a la vez? 21 de octubre de 2025.

Elecciones 2026 Todo lo que debes saber.

¿Candidatos a la Presidencia pueden postular al Congreso? Así funciona la doble postulación.

Más de 10 000 candidatos en las Elecciones Generales 2026: ¿Qué compromisos deben asumir?.

EN VIVO JNE al Día JNE pide garantizar seguridad en proceso electoral 20 de octubre de 2025.

José Carlos Requena: "Candidatos deben evitar el lenguaje violento".

JNE afirma: NO habrá adelanto de Elecciones Generales 2026.

Elecciones Generales: largas colas para renovar el DNI antes del cierre del padrón electoral.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

ENVIVO JNE al Día Senadores: ¿Cuáles serán sus funciones? 22 de octubre del 2025

video

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las elecciones 2026?

video

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización

video

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026

video

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial

video

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?

video

ENVIVO Instituciones clave apuestan por el voto informado en elecciones 2026

video

EN VIVO JNE al Día ¿Se puede postular a Congreso y Presidencia a la vez? 21 de octubre de 2025

video

Elecciones 2026 Todo lo que debes saber

video

¿Candidatos a la Presidencia pueden postular al Congreso? Así funciona la doble postulación

video

Más de 10 000 candidatos en las Elecciones Generales 2026: ¿Qué compromisos deben asumir?

video

EN VIVO JNE al Día JNE pide garantizar seguridad en proceso electoral 20 de octubre de 2025

video

José Carlos Requena: "Candidatos deben evitar el lenguaje violento"

video

JNE afirma: NO habrá adelanto de Elecciones Generales 2026

video

Elecciones Generales: largas colas para renovar el DNI antes del cierre del padrón electoral

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo