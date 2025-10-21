GRABADO el 21-10-2025

Más de 10 000 candidatos en las Elecciones Generales 2026: ¿Qué compromisos deben asumir?

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, más de 10 000 candidatos se preparan para competir por los principales cargos del país. El Jurado Nacional de Elecciones lanza una nueva etapa del Pacto Ético Electoral para que los candidatos compitan con respeto, transparencia, integridad y propuestas reales que fortalezcan la democracia.

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

