GRABADO el 22-10-2025

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las próximas elecciones?

Cada vez más jóvenes miran hacia las Elecciones Generales 2026 con interés en postular a un cargo público. En este video del JNE analizamos las oportunidades y los desafíos de una generación que quiere cambiar la política, pero que también deberá prepararse para asumirla con responsabilidad.



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú EG2026 comiciosgenerales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones..

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones..

ENVIVO JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025.

¿Condenados pueden ser candidatos? Esto dice el JNE .

Estas son las 7 autoridades que renunciaron para postular en las Elecciones Generales 2026.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia te brinda recomendaciones para un voto informado..

Elecciones Generales 2026: ¿Por quiénes votaremos y cuántas autoridades serán elegidas?.

ENVIVO JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025.

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización.

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026.

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial.

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?.

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular.

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular Entrevista a presidente del JNE.

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las próximas elecciones?.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.