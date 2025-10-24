GRABADO el 24-10-2025

ENVIVO JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025

Hoy en JNE al Día: conoce quiénes fueron las 7 autoridades que renunciaron para postular en las próximas elecciones.

Y además:
Descubre cuál es la segunda región con más votantes en estas elecciones.

SÍGUENOS
Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru
Twitter / X: https://twitter.com/jneperu
Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru
Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru

JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú EG2026 comiciosgenerales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones..

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones..

ENVIVO JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025.

¿Condenados pueden ser candidatos? Esto dice el JNE .

Estas son las 7 autoridades que renunciaron para postular en las Elecciones Generales 2026.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia te brinda recomendaciones para un voto informado..

Elecciones Generales 2026: ¿Por quiénes votaremos y cuántas autoridades serán elegidas?.

ENVIVO JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025.

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización.

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026.

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial.

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?.

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular.

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular Entrevista a presidente del JNE.

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las próximas elecciones?.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones.

video

elige2026 TC falla a favor del JNE. En exclusiva: Mapa de la criminalidad rumbo a las elecciones.

video

ENVIVO JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025

video

¿Condenados pueden ser candidatos? Esto dice el JNE

video

Estas son las 7 autoridades que renunciaron para postular en las Elecciones Generales 2026

video

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia te brinda recomendaciones para un voto informado.

video

Elecciones Generales 2026: ¿Por quiénes votaremos y cuántas autoridades serán elegidas?

video

ENVIVO JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025

video

ENVIVO JNE brinda conferencia de prensa sobre coyuntura electoral y acciones de fiscalización

video

ENVIVO JNE y el CIES firman convenio para promover el voto informado en las EG2026

video

ENVIVO Seminario Internacional Modernización electoral e inteligencia artificial

video

PERÚ ELECTORAL: ¿Alcaldes que asumieron por renuncia deben dejar el cargo para postular en 2026?

video

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular

video

TC suspende procesos judiciales contra JNE en caso Unidad Popular Entrevista a presidente del JNE

video

Candidatos jóvenes: ¿A qué cargos postularán en las próximas elecciones?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 24 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo