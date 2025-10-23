GRABADO el 23-10-2025

ENVIVO JNE al Día Entrevista exclusiva con presidente del JNE 22 de octubre del 2025

Hoy en JNE Al Día: TC declara fundada medida cautelar del JNE y resguarda el cronograma electoral.



Y además:

7 autoridades renunciaron para postular en las Elecciones Generales.

¿Qué funciones tendrá un senador?



