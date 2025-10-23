GRABADO el 23-10-2025

INO lleva cirugías oftalmológicas gratuitas a todo el país

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) viene realizando campañas quirúrgicas gratuitas en la sierra, selva y zonas de frontera, con el objetivo de brindar atención especializada a poblaciones con escaso acceso a la salud. En conversación con la agencia de noticias Andina, el Dr. Félix Torres Cotrina, director del INO, informó que en la última campaña 203 personas recuperaron la visión tras ser operadas de cataratas en la frontera con Ecuador. Las intervenciones se realizan bajo estrictos estándares de calidad y son totalmente gratuitas.







