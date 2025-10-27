GRABADO el 27-10-2025

Robot Kyra: escolares peruanas irán a la Olimpiada Mundial de Robótica 2025

Las escolares peruanas Isabella Gonzales Portocarrero y Vania Alexandra Pachas Acuña crearon a Kyra, un robot autónomo capaz de evitar obstáculos y ajustar su trayectoria mediante visión por computadora. Gracias a este innovador proyecto, su equipo Ruwance competirá representando al Perú en la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO 2025) en Singapur, destacando el talento y la creatividad de la juventud peruana en el campo de la robótica.

