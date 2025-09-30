GRABADO el 30-09-2025

¿Tu familiar aportó al FONAVI y ya falleció? Los herederos pueden solicitar devolución de aportes.

¿Tu familiar aportó al FONAVI y ya falleció? Ahora los herederos pueden solicitar la devolución de sus aportes.



En Andina al Día, Eduardo Gaytán, jefe de la sub unidad de orientación y registro de la Comisión Ad-Hoc del Fonavi, explicó los beneficiarios ya fallecidos deben aparecer en las listas publicadas.



Luego debe acercarse al Banco de la Nación, donde serán orientados para presentar declaración jurada para acreditar a los beneficiarios.



Recuerda que existe un orden de prioridad: primero el cónyuge, luego los hijos, después los padres y, finalmente, los hermanos.



Conoce más aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-fonavi-conoce-orden-prelacion-a-seguir-entre-los-herederos-caso-fallecimiento-1046711.aspx









