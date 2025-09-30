GRABADO el 30-09-2025

Nicolás Maduro firma decreto de conmoción en Venezuela

ENVIVO: Decreto de conmoción en Venezuela, ¿qué significa esta medida adoptada por Nicolás maduro y cuáles son los poderes especiales que tendrá ?, ¿cuáles son sus implicancias y cómo repercutiría en las melladas relaciones que mantiene con Estados Unidos? , son entre otras, las preguntas que responde nuestro invitado, el internacionalista, analista y docente de política y derecho internacional, el Dr. Francisco Belaúnde.



