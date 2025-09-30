GRABADO el 30-09-2025

Aranceles desiguales frenan la competitividad de la agroexportación peruana

Las agroexportaciones peruanas mantienen su crecimiento y presencia en nuevos mercados sin embargo, los aranceles diferenciados se han convertido en un freno para su competitividad frente a otros países de la región. En conversación con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP), analizamos cómo estas barreras comerciales crean una competencia desigual, qué productos resultan más afectados y qué mercados aún ofrecen oportunidades para los productores peruanos.





