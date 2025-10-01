GRABADO el 01-10-2025

La Sacha Guayaba: la planta que ayudara en lucha contra la diabetes

Esta planta de nuestra selva, se llama la sacha guayaba, y sus hojas contienen un alto potencial farmacológico para combatir un mal que afecta a más de un millón 300 mil peruanos, la diabetes. Y forma parte el banco de plantas amazónicas creado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana para enfrentar este mal.







