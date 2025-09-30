GRABADO el 30-09-2025

FONAVI : Si eres heredero, esto debes saber para cobrar los aportes

Si eres heredero de un fonavista fallecido, puedes acceder a la devolución de sus aportes, pero debes seguir un procedimiento específico. En este video, Eduardo Gaytán Vilca, jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del FONAVI, explica qué documentos necesitas, cómo realizar la inscripción y qué aspectos debes considerar para que el trámite sea válido.







