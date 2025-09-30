GRABADO el 30-09-2025

Valle de Moche: hallan monumental acceso al Castillo Jesús María en Laredo

Uno de los enigmas más importantes de la arqueología peruana fue resuelto esta semana por investigadores peruanos y estadounidenses en el interior del valle de Moche, al norte de Perú. Se trata del hallazgo monumental del ingreso al Castillo Jesús María, un edificio de adobe que se levantó hace más de 3,500 años en el pueblo del mismo nombre, centro poblado Menocucho, distrito Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad.













