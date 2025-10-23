GRABADO el 23-10-2025

Junín: Hallan pinta de la hoz y el martillo en local de comunidad donde desapareció docente

La Policía Nacional halló una pinta de la hoz y el martillo en el piso de una habitación del local municipal del centro poblado de Matichacra, en Santo Domingo de Acobamba, donde los agentes se hospedan durante la búsqueda de la maestra Luz Victoria Lindo Samaniego (54), desaparecida desde el 11 de octubre.

El alcalde del centro poblado de Matichacra, Ever Camargo, confirmó el hecho y relató que acudió al local tras recibir una llamada de un capitán de la Policía. Dijo que constató la pinta y expresó su sorpresa, pues los agentes ya llevaban varios días alojados en el lugar.

Los policías continúan la búsqueda de la docente en condiciones difíciles, luego del retiro del Ejército por falta de víveres y del temor que se ha extendido entre los pobladores. Diversas fuentes pidieron el ingreso de personal especializado y el envío urgente de alimentos y agua para los rescatistas.

El Gobierno Regional de Junín informó que coordina con el Ministerio del Interior el envío de un equipo especializado para reforzar la búsqueda. El hallazgo del símbolo, asociado a remanentes senderistas del Vraem, genera preocupación por la seguridad en la zona.



