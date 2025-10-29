GRABADO el 29-10-2025
El mismo uñero
hildebrandtensustreceOficial
Desde Hildebrandt en sus trece
Parando la orquesta.
Los que arman el show.
Puro y calvo.
Los pedicuristas de Jerí.
El mismo uñero.
Cortauñas en ristre.
Keiko se quedó sin juez.
Lucinda y Jerí, el mismo juanete.
Embajador de la mugre.
Gusano de yuca.
Camino a la dictadura.
El juez de Keiko.
Somos obstinados.
La impunidad de K.
Keiko no fue absuelta.
Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.
ÚLTIMOS VIDEOS
Hildebrandt en sus trece
Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.