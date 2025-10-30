GRABADO el 30-10-2025

Puro y calvo

hildebrandtensustreceOficial

Desde Hildebrandt en sus trece

Puro y calvo.

Los pedicuristas de Jerí.

El mismo uñero.

Cortauñas en ristre.

Keiko se quedó sin juez.

Lucinda y Jerí, el mismo juanete.

Embajador de la mugre.

Gusano de yuca.

Camino a la dictadura.

El juez de Keiko.

Somos obstinados.

La impunidad de K.

Keiko no fue absuelta.

Lavanderías a todo tren.

El entenadito de la derecha.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Hildebrandt en sus trece

video

Puro y calvo

video

Los pedicuristas de Jerí

video

El mismo uñero

video

Cortauñas en ristre

video

Keiko se quedó sin juez

video

Lucinda y Jerí, el mismo juanete

video

Embajador de la mugre

video

Gusano de yuca

video

Camino a la dictadura

video

El juez de Keiko

video

Somos obstinados

video

La impunidad de K

video

Keiko no fue absuelta

video

Lavanderías a todo tren

video

El entenadito de la derecha

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo