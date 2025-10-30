GRABADO el 30-10-2025
Puro y calvo
hildebrandtensustreceOficial
Desde Hildebrandt en sus trece
Los pedicuristas de Jerí.
El mismo uñero.
Cortauñas en ristre.
Keiko se quedó sin juez.
Lucinda y Jerí, el mismo juanete.
Embajador de la mugre.
Gusano de yuca.
Camino a la dictadura.
El juez de Keiko.
Somos obstinados.
La impunidad de K.
Keiko no fue absuelta.
Lavanderías a todo tren.
El entenadito de la derecha.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
