GRABADO el 18-08-2025

Bolivia: Rodrigo Paz da la sorpresa y va a segunda vuelta

Los bolivianos deberán ir a una segunda vuelta electoral, tras los primeros resultados obtenidos este domingo, en los que la mayoría optó por apoyar al candidato Rodrigo Paz, cuyo perfil se ubica en una derecha de corte centrista. Según Ramiro Escobar, internacionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Paz ha logrado captar una parte significativa del electorado que tradicionalmente respaldaba al Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales. Las posibilidades de triunfo de Jorge 'Tuto' Quiroga son reducidas, ya que su propuesta representa un modelo neoliberal clásico, ideológicamente cercano al presidente argentino Javier Milei", señaló.
