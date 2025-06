GRABADO el 13-06-2025

Más de un millón y medio de vacunas contra la influenza que llegaron en abril no han sido utilizadas debido a la ausencia de agujas. El CENARES confirmó que se trata de una falla logística ya notificada al proveedor. No obstante, aseguran que las campañas de vacunación no se han visto afectadas, ya que existen otras partidas en distribución y las dosis en espera no están en riesgo. El Ministerio de Salud recuerda que la vacunación es gratuita y exhorta a la población a inmunizarse.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

