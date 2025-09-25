GRABADO el 25-09-2025

Cuba descarta entrar en guerra con EE.UU. para defender a Maduro El Comercio

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, descartó que la isla se involucre militarmente en un eventual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. En entrevista con Zeteo News, aseguró que La Habana brindará únicamente respaldo político al régimen de Nicolás Maduro, marcando distancia frente a una posible guerra.



El diplomático cubano advirtió que una agresión contra Caracas sería una amenaza para todo el continente, y denunció la postura amenazante de Washington tras el despliegue de buques en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.



Pese a insistentes preguntas sobre escenarios hipotéticos, Fernández de Cossío fue claro: No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos, aunque reiteró su solidaridad política con Venezuela.



Las declaraciones confirman la estrategia de Cuba de mantener una postura diplomática y no militar frente a una posible escalada en Sudamérica.



Cuba Venezuela Maduro EEUU NoticiasHoy Caribe PolíticaInternacional FernándezDeCossío TensiónMilitar BreakingNews



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Cuba no entrará en guerra por Maduro

apoyo político de Cuba a Venezuela

vicecanciller Carlos Fernández de Cossío declaraciones

tensiones EE.UU. Venezuela Caribe

Cuba descarta intervención militar

solidaridad política Cuba Venezuela

narcotráfico y operaciones en el Caribe

amenaza de guerra en Sudamérica

régimen de Cuba postura ante EE.UU.

Zeteo News entrevista vicecanciller Cuba

Desde EL COMERCIO

Maduro convoca simulacro nacional con preparación para conflicto armado El Comercio.

Netanyahu en la ONU: defiende ofensiva en Gaza y compara a Palestina con Al Qaeda El Comercio.

¿Quién era Joshua Jahn, el tirador de la instalación del ICE en Dallas? El Comercio.

Trump anuncia nuevos aranceles a medicamentos, transporte y muebles importados El Comercio.

EN VIVO: Evalúan recurso de Delia Espinoza para anular resolución que reponía a Patricia Benavides.

SE TERMINÓ LA ILUSIÓN UNO MÁS ENVIVO.

Nicaragua acusa a EE.UU. de querer robarle el petróleo a Venezuela El Comercio.

Policía de Paraguay revela coordinación con Perú en captura de El Monstruo Mirada de Fondo.

IRL: PONEMOS A PRUEBA CICLOVÍAS DE LIMA ¿BICI O AUTO PARA LLEGAR RÁPIDO? Pasa en la Calle EN VIVO.

ALIANZA LIMA vs U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL El Comercio.

¿Qué es ANTIFA y por qué Trump los declara terroristas en EE.UU.? El Comercio.

Comando sur de EE.UU. difunde impactantes maniobras de marines en el Caribe El Comercio.

Así fue el dramático robo de 20 ladrones a una joyería en California El Comercio.

Así se vivió el Expovino Wong 2025 de Cencosud El Comercio.

Cuba descarta entrar en guerra con EE.UU. para defender a Maduro El Comercio.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.