Cuba descarta entrar en guerra con EE.UU. para defender a Maduro El Comercio

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, descartó que la isla se involucre militarmente en un eventual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. En entrevista con Zeteo News, aseguró que La Habana brindará únicamente respaldo político al régimen de Nicolás Maduro, marcando distancia frente a una posible guerra.

El diplomático cubano advirtió que una agresión contra Caracas sería una amenaza para todo el continente, y denunció la postura amenazante de Washington tras el despliegue de buques en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Pese a insistentes preguntas sobre escenarios hipotéticos, Fernández de Cossío fue claro: No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos, aunque reiteró su solidaridad política con Venezuela.

Las declaraciones confirman la estrategia de Cuba de mantener una postura diplomática y no militar frente a una posible escalada en Sudamérica.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

