GRABADO el 15-08-2025

TRUJILLO: Virgen de la Puerta permanece intacta tras fuerte explosión EnVivoLR

Vecinos de la zona no ocultan su asombro y aseguran que fue un milagro que la imagen de la Virgen de la Puerta haya permanecido completamente intacta, a pesar de la fuerte explosión registrada la madrugada del jueves. El hecho ha generado una profunda emoción entre los fieles.

Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/playlist?list...

¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.

Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú

TRUJILLO
MILAGRO

VIRGEN
POBLADORES
PERÚ
RELIGIÓN

Desde La República - LR+

TRUMP Y PUTIN EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska EnDirectoLR.

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR.

EN VIVO FATAL ACCIDENTE EN PASAMAYITO DEJÓ 3 FALLCIDOS EnDirectoLR.

TRUJILLO: Virgen de la Puerta permanece intacta tras fuerte explosión EnVivoLR.

¿SOMOS PERÚ? Dina Boluarte canta Contigo Perú EN VIVO en Santa Rosa de Loreto HLR.

LE RESPONDEN A DINA POR LEY DE AMNISTÍA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.

EN VIVO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15 DE AGOSTO EnDirectoLR.

Putin y Trump cara a cara en Alaska LR.

¿Qué opinan los AREQUIPEÑOS de que EN LIMA SE COMA el ADOBO CON ARROZ? PERUANOS RESPONDEN LR.

¡TENSIÓN AL LÍMITE! Colombia presiona liberación de topógrafos en la isla Santa Rosa HLR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 18/08/25 La República - LR.

TRUJILLO: Explosión deja 3 FALLCIDOS y se vincula a banda criminal 'Los Pepes' LR.

UNIVERSITARIO GOLEADO y CASI ELIMINADO por PALMEIRAS en el MONUMENTAL LR.

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 15 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

TRUMP Y PUTIN EN VIVO: presidentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Alaska EnDirectoLR

video

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR

video

EN VIVO FATAL ACCIDENTE EN PASAMAYITO DEJÓ 3 FALLCIDOS EnDirectoLR

video

TRUJILLO: Virgen de la Puerta permanece intacta tras fuerte explosión EnVivoLR

video

¿SOMOS PERÚ? Dina Boluarte canta Contigo Perú EN VIVO en Santa Rosa de Loreto HLR

video

LE RESPONDEN A DINA POR LEY DE AMNISTÍA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN

video

EN VIVO SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 15 DE AGOSTO EnDirectoLR

video

Putin y Trump cara a cara en Alaska LR

video

¿Qué opinan los AREQUIPEÑOS de que EN LIMA SE COMA el ADOBO CON ARROZ? PERUANOS RESPONDEN LR

video

¡TENSIÓN AL LÍMITE! Colombia presiona liberación de topógrafos en la isla Santa Rosa HLR

video

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 18/08/25 La República - LR

video

TRUJILLO: Explosión deja 3 FALLCIDOS y se vincula a banda criminal 'Los Pepes' LR

video

UNIVERSITARIO GOLEADO y CASI ELIMINADO por PALMEIRAS en el MONUMENTAL LR

video

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 15 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

DINA BOLUARTE LLEGA A SANTA ROSA EN VIVO Y SHARMELÍ BUSTÍOS RESPONDE Del Hecho Al Dicho con CHINCHA

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo