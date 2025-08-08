GRABADO el 12-08-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 12 de agosto de 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo EN VIVO Hoy, 12 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.

claudiasheinbaumpresidenta lamañanera lamañaneradelpueblo mexico



Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a árbitra que recibió amenazas tras partido de la Leagues Cup https://larepublica.pe/mexico/2025/08/08/presidenta-de-mexico-claudia-sheinbaum-respaldo-a-arbitra-que-recibio-amenazas-tras-partido-de-la-leagues-cup-lrtmae-628320



la mañanera hoy

la mañanera de hoy en vivo

la mañanera en vivo hoy

las mañaneras

las mañaneras de claudia sheinbaum

la mañanera gobierno de mexico

la mañanera gobierno de mexico hoy

la mañanera del gobierno

la mañanera en vivo gobierno de mexico

la mañanera de claudia sheinbaum gobierno de mexico

la mañanera de hoy

la mañanera en vivo

la mañanera de claudia sheinbaum hoy

la mañanera de claudia sheinbaum

la mañanera de hoy en vivo

la mañanera del pueblo

la mañanera del pueblo hoy

la mañanera de sheinbaum

la mañanera de claudia hoy

la mañanera de hoy día

la mañanera de hoy en vivo gobierno de mexico

la mañanera de hoy con claudia sheinbaum

la mañanera de hoy en vivo en redes

la mañanera de hoy con claudia sheinbaum en vivo

la mañanera de hoy de la presidenta claudia sheinbaum

la mañanera de hoy día

claudia sheinbaum

claudia sheinbaum hoy

claudia sheinbaum pardo

claudia sheinbaum trump

claudia sheinbaum discurso

¿Quién es Daniel Quintero, el político que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa? LR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y SU ESTRATEGIA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.

MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO: FUNERAL DEL CANDIDATO DE COLOMBIA.

VMT: agente de serenazgo abate a delincuente y queda detenido LR.

ELECCIONES BOLIVIA 2025: la derecha cerca del poder tras 2 décadas.

Mamá de sereno que abatió a ladrón: "Él solo se defendió" EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 12 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

VACUNA CONTRA EL CÁNCER inicia pruebas en RUSIA LR.

¡PATRICIA BENAVIDES REGRESA HOY! EN VIVO ¿IRÁ A LA JNE? Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

INCENDIOS en GALICIA y ESPAÑA: 5.800 EVACUADOS, 4 provincias en LLAMAS NewsLR.

¡Sin vergüenza! Así regresó PATRICIA BENAVIDES al Ministerio Público HLR.

EE. UU. sube la PRESIÓN contra el régimen de MADURO LR.

Obras FALLIDAS y deudas MILLONARIAS: el doble golpe a LIMA y sus MUNICIPIOS HNewsLR.

La LLUVIA más MRTAL de la HISTORIA: El día que el CIELO se DESBORDÓ NewsLR.

¡FUE UN CAOS!: BENAVIDES regresa a la Fiscalía mientras las calles arden por protestas HLR.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.