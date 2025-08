GRABADO el 03-08-2025

Cámara de Panorama dentro de la tormenta: inusual fenómeno azotó la costa peruana hasta este domingo

Un equipo periodístico de Panorama vivió en carne propia los efectos de la inusual y poderosa tormenta de arena que azotó la región Ica durante los últimos días. Nuestro reportero Renzo Santana llegó hasta el ingreso de la ciudad de Ica el sábado 2 de agosto y pudo comprobar en exclusiva la magnitud del fenómeno natural que sorprendió a la población local y a quienes transitaban por la zona.



Las imágenes captadas muestran cómo fuertes ráfagas de viento, con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, levantaron enormes nubes de arena, generando una densa polvareda que reducía la visibilidad casi a cero. Según el Senamhi, el fenómeno fue ocasionado por un incremento del viento marino proveniente del Océano Pacífico, lo que explicaría su impacto en diversas zonas costeras.



Este evento ocurrió días después del potente terremoto de 8.8 grados registrado en Rusia, aunque aún no se ha establecido una relación directa entre ambos hechos. Lo cierto es que la tormenta de arena no solo afectó a Ica, sino también golpeó sectores de Lima. En el distrito de La Molina, la fuerza del viento provocó la caída de árboles que terminaron dañando varios vehículos.



POBLACIÓN EN ALERTA



Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos a causa de este inusual fenómeno climático que causó gran alarma entre la población. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales ante posibles nuevas ráfagas, mientras se evalúan las causas específicas que dieron origen a este evento poco común en la costa peruana.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 03/08/2025



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 03/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

