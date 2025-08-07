GRABADO el 07-08-2025

EN VIVO Gustavo Petro insiste: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú en isla de Santa Rosa"

00:56 Gustavo Petro insiste: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú en isla de Santa Rosa"



03:43 Conversamos con la congresista Karol Paredes, quien presenta moción en defensa de la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.



18:12 Además analizamos lo dicho por el presidente colombiano Gustavo Petro con el excongresista Víctor Andrés García Belaunde.



33:20 Conversamos con Juan Falkonerth, analista colombiano sobre las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia referente a que Perú habría invadido territorio colombiano.



