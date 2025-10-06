GRABADO el 06-10-2025

Burra, ¡contesta el teléfono!

!Lagarto resultó gato¡.

¡Así de mal estamos!.

Chancho asado.

Obispo mujeriego.

!Atención generación Z¡.

En nombre de las mujeres.

Dina engrasada.

¡Keiko celebrando!.

Dina, das vergüenza.

¡Trágate la hostia, Rafael!.

Tintán Arana Santiváñez.

Podcast 77.

Un saludo a los jóvenes.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

